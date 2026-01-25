Encontraron una moto abandonada en una obra de Bialet Massé

Durante la mañana de este sábado, cerca de las 10:30, una motocicleta Siam QU 110 cc fue hallada abandonada dentro de una obra en construcción del barrio Suncho Huaico, en Bialet Massé.

El hallazgo se produjo cuando personal del CAP recorría la zona y advirtió la presencia de la moto tirada en el interior del predio. Al verificar los datos del rodado, los efectivos lograron contactar a la propietaria, quien manifestó que no se había percatado de que la moto ya no estaba en su poder.

Tras la comunicación con la dueña, la motocicleta fue recuperada y trasladada para quedar a disposición de la Justicia, mientras se intenta establecer cómo llegó al lugar y en qué circunstancias fue abandonada.