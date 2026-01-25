Enero dejó más de 330 vehículos controlados en operativos nocturnos en Córdoba

Durante enero, la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Provincia intensificaron los operativos nocturnos de control en la vía pública, con especial foco en Parque Sarmiento y sectores cercanos, donde se fiscalizaron 334 vehículos y se decomisaron 425 botellas de alcohol.

Los controles se desarrollaron de manera sostenida, con refuerzos los fines de semana, y tuvieron como objetivo prevenir siniestros viales, desalentar picadas y concentraciones no autorizadas, supervisar la venta y el consumo de alcohol y responder a denuncias ingresadas a través del 103.

Como resultado de los procedimientos, se detectaron 9 alcoholemias positivas, se demoraron 131 automóviles y motocicletas y se labraron 160 actas por infracciones de tránsito. Además, se realizaron 295 acciones preventivas y disuasivas vinculadas al consumo de alcohol en la vía pública.

En el mismo período, se fiscalizaron 163 establecimientos comerciales en el área del Parque Sarmiento y zonas aledañas, de los cuales 33 fueron clausurados por venta de alcohol fuera del horario permitido o por falta de habilitación.

Los llamados “Operativos Tuning” se llevaron a cabo durante la madrugada, con cortes preventivos de circulación, controles vehiculares y patrullajes dinámicos en puntos estratégicos. En los últimos 22 días se concretaron 12 procedimientos de este tipo, con presencia permanente de los distintos organismos intervinientes.