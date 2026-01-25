FPA y Policía realizaron patrullajes con secuestro de cocaína y marihuana

En el marco de patrullajes preventivos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico junto a la Policía de Córdoba, se concretaron distintos controles en las ciudades de Río Cuarto y Estación Juárez Celman, que dejaron como saldo un hombre detenido y el secuestro de estupefacientes.

Uno de los procedimientos se desarrolló en la ciudad de Río Cuarto, sobre calle Bombero José Micheliza, donde los efectivos controlaron a un hombre de 28 años que terminó detenido tras resistirse a la intervención policial.

Más tarde, en Estación Juárez Celman, el despliegue continuó en la intersección de las calles Guiraldes y Los Robles. Allí fue controlado otro hombre mayor de edad, a quien se le secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana.

Por disposición de la Justicia, el detenido fue trasladado y todo el material incautado quedó a disposición judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.