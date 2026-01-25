Fuerte despiste de moto en Icho Cruz dejó dos personas heridas

El accidente ocurrió esta tarde sobre la ruta 34, en jurisdicción de Icho Cruz, cuando una motocicleta con dos ocupantes perdió el control por causas que aún se investigan y terminó despistando sobre la calzada.

Tras el aviso, una unidad liviana de los Bomberos Voluntarios de Icho Cruz acudió al lugar con cuatro efectivos, quienes brindaron asistencia inicial junto a personal policial y del Servicio de Emergencias Punilla Sur.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz para su atención médica. El acompañante también resultó con heridas, aunque permaneció en el lugar al momento del operativo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, mientras se avanza en la reconstrucción de las circunstancias que provocaron el despiste.