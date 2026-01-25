Hay un detenido por el choque que dejó grave a una chica en Calamuchita

Un joven de 19 años fue detenido en Embalse y se encuentra acusado de haber provocado el choque que dejó a una chica de 13 años en grave estado. El acusado se presentó de manera voluntaria en la comisaría local y trascendió que la menor viajaba como acompañante en una motocicleta que se accidentó en Villa Rumipal.

Fue imputado por lesiones culposas agravadas y la presunción es que estaba corriendo una «picada».

El hecho ocurrió el sábado pasado en horas de la mañana en la intersección de José Portis y Potrerillo, donde la moto impactó contra un poste. A causa de la colisión, la adolescente fue asistida de urgencia, trasladada al Hospital Regional Eva Perón y luego derivada hacia el Hospital de Niños de Córdoba.

Actualmente, permanece internada en estado delicado y con pronóstico reservado.