Operativos policiales alcanzaron Cosquín y otras localidades

En Cosquín y otras localidades del interior provincial, personal policial llevó adelante distintos procedimientos que finalizaron con cinco personas detenidas, vinculadas a hechos de amenazas, lesiones y hurto.

Durante los operativos se secuestraron cuatro teléfonos celulares y una suma de dinero, elementos que quedaron a disposición de la Justicia. En el marco de las mismas actuaciones, también fue desarticulada una fiesta clandestina que funcionaba sin autorización.

Las intervenciones se concretaron en Cosquín, Santa Ana, Anisacate y Monte Buey, como parte de tareas preventivas y de respuesta ante distintos hechos registrados en esas localidades.