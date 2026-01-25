Pelea, un herido y denuncias tras el choque de la joven alcoholizada

Villa Carlos Paz. Un accidente de tránsito ocurrido este domingo en barrio La Quinta derivó en un violento episodio con un herido y denuncias cruzadas, luego de que una joven de 19 años chocara mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

El hecho se produjo en calle Los Zorzales, cuando la conductora perdió el control de su Chevrolet Celta e impactó contra un Renault Duster que se encontraba estacionado. Al arribar al lugar, efectivos policiales le realizaron el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo: 1,32 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido por la normativa vigente.

Minutos más tarde, la situación se tornó más tensa con la llegada del padre de la joven, quien ingresó al sector en contramano con su vehículo. Por esta infracción fue multado y mantuvo una discusión con el personal policial, que derivó en el secuestro del rodado y la intervención de la Justicia.

Discusión, golpes y denuncias

Cuando el procedimiento parecía haber finalizado, el hombre protagonizó una nueva confrontación, esta vez con un vecino del lugar. La discusión fue escalando hasta que, según las primeras informaciones, el padre de la conductora empujó al vecino, quien cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones en una pierna y un brazo. El herido fue auxiliado por otro residente en el barrio y trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde recibió atención médica.

De acuerdo a lo trascendido, el vecino lesionado radicaría una denuncia policial. En tanto, el padre de la joven también realizó una acusación, asegurando que el vecino intentó agredirlo con un hierro. Según la versión de este último, el elemento estaba siendo utilizado para trabajar en el pasaruedas del vehículo de la joven alcoholizada.