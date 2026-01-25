Por el calor, se descompensó una turista en pleno ascenso al Cerro de la Cruz

Una mujer de 37 años fue asistida esta tarde mientras realizaba el ascenso al Cerro de la Cruz, en Villa Carlos Paz, luego de sufrir un cuadro de agotamiento físico y deshidratación que le provocó una pérdida momentánea del conocimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:18, cuando la caminata se vio interrumpida por el malestar de la mujer, turista proveniente de la Provincia de Buenos Aires. En el lugar trabajaron rescatistas del DUAR Punilla junto a personal de Seguridad Urbana Municipal y guías del cerro, quienes realizaron el traslado en camilla desde el sector alto del recorrido.

Durante el operativo, la mujer recuperó el conocimiento y fue asistida por personal médico, que dispuso su descenso hasta la base del cerro, donde quedó al cuidado de sus familiares.

Es importante destacar, que el Cerro de la Cruz cuenta con guías especializados y personal capacitado para afrontar situaciones de riesgo como accidentes o descompensaciones.