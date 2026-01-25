Video
Punta del Este: rescataron a una familia argentina tras el vuelco de una lancha
Una familia argentina fue rescatada luego de que la lancha en la que navegaba volcara por completo en la zona de Boca Grande, en Punta del Este, a pocos metros de la escollera del puerto. El episodio generó momentos de tensión y motivó un rápido operativo de auxilio, en el que intervinieron tanto embarcaciones particulares como personal de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay.
En total, siete personas viajaban a bordo de la lancha siniestrada, incluidos dos menores de 14 y 2 años. Tras el vuelco, los ocupantes quedaron a la deriva hasta que fueron advertidos por dos personas que circulaban en una moto de agua, quienes se acercaron de inmediato para brindar los primeros auxilios y comenzar el rescate.
Las imágenes del operativo, difundidas en redes sociales, muestran cómo los tripulantes de la moto acuática lograron trasladar a algunos de los integrantes de la familia hasta un yate que navegaba en las inmediaciones. Esa embarcación mayor se sumó rápidamente al rescate y permitió subir a bordo a todos los afectados, poniéndolos a resguardo mientras se daba aviso a las autoridades.
Minutos más tarde, la Prefectura intervino en el lugar y remolcó la lancha volcada hasta la explanada del puerto. Según se confirmó tras el procedimiento, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y todos se encontraban en buen estado de salud. El episodio, registrado en video y replicado por testigos, generó repercusión entre turistas y vecinos que presenciaron el despliegue.