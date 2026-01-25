Refuerzan controles náuticos en el lago Embalse durante el verano

Este domingo se llevó a cabo un operativo interfuerzas de control náutico en el lago Embalse Río Tercero, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada de verano.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien recorrió el espejo de agua en una embarcación junto al subsecretario de Gestión y Coordinación, Martín Soda, en el marco de las tareas preventivas.

El despliegue estuvo encabezado por la Dirección Bomberos, a través del DUAR Calamuchita, y se desarrolló de manera articulada con Prefectura Naval Argentina, Seguridad Náutica, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Guardia Urbana y la Policía de Córdoba.

Las acciones se concentraron tanto en el lago como en la zona costera, donde se realizaron controles e inspecciones a embarcaciones deportivas y recreativas. Durante los procedimientos se verificó el cumplimiento de la normativa vigente y se brindó asesoramiento a los navegantes sobre la Ley Náutica N.º 11.005.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que este tipo de operativos buscan fortalecer el orden y el cuidado de la vida de turistas y residentes en los principales espejos de agua de la provincia durante la temporada estival.