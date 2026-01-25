Robo en Tanti: cortaron la luz y se llevaron una Yamaha 250 de un container

Durante la madrugada del sábado pasado, alrededor de las 3, robaron una motocicleta Yamaha 250 de dos tiempos patente 559 AKZ que se encontraba guardada dentro de un contenedor en un terreno ubicado sobre Ruta 28 y calle Aguará, en barrio Los Chañares, Tanti, a unos 300 metros de la estación Shell.

De acuerdo a lo relatado por los propietarios, los ladrones cortaron la luz desde el pilar, lo que dejó fuera de funcionamiento las cámaras de seguridad, y luego rompieron el alambrado perimetral para ingresar al predio. Una vez dentro, abrieron el contenedor donde estaba la moto y se la llevaron, junto con un panel completo de herramientas marca Hamilton.

El terreno cuenta con cinco departamentos recientemente construidos para alquileres temporarios, que aún no están habitados. La familia propietaria vive en Tanti y no se encontraba en el lugar al momento del robo. Vecinos de la zona indicaron que no escucharon ruidos ni movimientos durante la madrugada.

La moto robada no es un modelo común, por lo que sus dueños confían en que pueda ser identificada con mayor facilidad. Ante cualquier información, ofrecen recompensa y solicitaron comunicarse al 351 330 5300.