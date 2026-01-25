Se metió en una casa, lo vio un vecino y terminó en la comisaría

Un hombre de 28 años fue detenido anoche luego de haber irrumpido en una vivienda ubicada en el bario Santa Rita de Villa Carlos Paz. Cuando los efectivos del Comando de Acción Preventiva arribaron al lugar, descubrieron que el sujeto estaba saltando desde el patio hacia la calle y trataba de darse a la fuga.

La presunción es que estaba por cometer un robo y fue divisado por un vecino de la calle Medrano.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar. Finalmente, fue aprehendido y trasladado hacia la comisaría local, donde quedó a disposición de la justicia.