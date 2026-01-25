Secuestran carne, armas y motos en un operativo por robo de ganado

El operativo se realizó en las últimas horas en la localidad de Las Bajadas, departamento Calamuchita, como resultado de una investigación que se extendía desde octubre de 2025 por reiterados casos de abigeato en la zona.

Personal de la Patrulla Rural concretó un allanamiento con resultado positivo en una vivienda, donde fue reducido un hombre mayor de edad y trasladado a una dependencia policial. En el lugar se secuestraron armas de fuego, dos motocicletas y más de 30 kilos de carne de origen vacuno.

Según se informó, los hechos investigados habían generado preocupación entre productores rurales y vecinos de la región de Almafuerte, quienes venían denunciando la sustracción reiterada de animales y faenas clandestinas.

Además del material incautado, los investigadores analizan si lo hallado está vinculado a una red de comercialización ilegal de carne, una hipótesis que forma parte de las líneas abiertas en la causa.