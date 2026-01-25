Tenía permiso, pero no para tanta marihuana: 60 plantas y 10 kilos fraccionados

Operativo antidrogas
Tenía permiso, pero no para tanta marihuana: 60 plantas y 10 kilos fraccionadosUn joven fue detenido tras un procedimiento iniciado por una alarma domiciliaria en ese sector de la ciudad.
Un procedimiento policial realizado en el sector del Parque Vélez Sarsfield terminó con la detención de un joven y el secuestro de más de 60 plantas de marihuana, además de alrededor de 10 kilos de la sustancia fraccionada.
El hecho se inició cuando personal policial acudió a un domicilio a raíz de la activación de una alarma. Al llegar al lugar, los efectivos observaron que en un patio colindante había una gran cantidad de plantas de marihuana a la vista.
Según se informó, el propietario del lugar contaba con tenencia habilitada, aunque la cantidad de plantas excedía lo permitido, por lo que se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que quedó a cargo de las actuaciones y del secuestro del material.