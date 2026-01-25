Tenía permiso, pero no para tanta marihuana: 60 plantas y 10 kilos fraccionados

Un procedimiento policial realizado en el sector del Parque Vélez Sarsfield terminó con la detención de un joven y el secuestro de más de 60 plantas de marihuana, además de alrededor de 10 kilos de la sustancia fraccionada.

El hecho se inició cuando personal policial acudió a un domicilio a raíz de la activación de una alarma. Al llegar al lugar, los efectivos observaron que en un patio colindante había una gran cantidad de plantas de marihuana a la vista.

Según se informó, el propietario del lugar contaba con tenencia habilitada, aunque la cantidad de plantas excedía lo permitido, por lo que se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que quedó a cargo de las actuaciones y del secuestro del material.