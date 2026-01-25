Trágico: Un hombre iba en un colectivo, se descompensó y perdió la vida

Un pasajero de un colectivo perdió la vida tras descompensarse en un trágico hecho ocurrido sobre el kilómetro 8 de la Variante Juárez Celman.

La víctima tenía 34 años de edad, comenzó a sentirse mal y le pidió al chofer que detuviera su marcha para bajarse.

Tras haber descendido del rodado, se desvaneció e inmediatamente se solicitó la intervención del servicio de emergencias.

Según pudo conocerse, el pasajero viajaba desde la Provincia de Jujuy hacía la Terminal de Ómnibus de Córdoba junto a dos hijos menores y su pareja de 33 años de edad.

La justicia ordenó una serie de pericias para determinar cómo se produjo el deceso.