Variante Juárez Celman.

Trágico: Un hombre iba en un colectivo, se descompensó y perdió la vida

La víctima es un hombre de 34 años de edad que comenzó a sentirse mal y pidió bajarse.
domingo, 25 de enero de 2026 · 09:53

Un pasajero de un colectivo perdió la vida tras descompensarse en un trágico hecho ocurrido sobre el kilómetro 8 de la Variante Juárez Celman.

La víctima tenía 34 años de edad, comenzó a sentirse mal y le pidió al chofer que detuviera su marcha para bajarse.

Tras haber descendido del rodado, se desvaneció e inmediatamente se solicitó la intervención del servicio de emergencias.

Según pudo conocerse, el pasajero viajaba desde la Provincia de Jujuy hacía la Terminal de Ómnibus de Córdoba junto a dos hijos menores y su pareja de 33 años de edad.

La justicia ordenó una serie de pericias para determinar cómo se produjo el deceso.

