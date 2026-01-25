Tremendo vuelco en la colectora de la autopista: hubo cuatro heridos

Un vehículo perdió el control y volcó esta madrugada en la colectora de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, en un grave accidente registrado a la altura de la urbanización TierrAlta de Malagueño. Se desplegó un operativo de emergencia para brindarle asistencia a los ocupantes del rodado y trascendió que dos personas fueron trasladadas hacia el Hospital Sayago.

El automóvil Toyota Corolla era conducido por un hombre de 28 años (oriundo de Córdoba Capital), quien iba acompañado por tres amigos de 34, 31 y 25 años que sufrieron múltiples heridas. Dos de ellos, fueron diagnosticados con politraumatismos y debieron ser llevados en ambulancia hacia el nosocomio carlospacense.

Por causas que se investigan, el rodado se salió de la calzada y protagonizó un tremendo accidente.

En el lugar, intervino personal de la Policía Caminera, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), el Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla, los bomberos y la Guardia Local de Malagueño y el servicio de emergencias de Vittal.