Un auto volcó y terminó dado vuelta en San Francisco

El accidente se registró este domingo 25 de enero, pasadas las 11:45, sobre la ruta 1, a la altura del kilómetro 78, en jurisdicción de San Francisco.

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios de San Francisco, quienes encontraron un automóvil que había volcado y quedó en posición invertida sobre la calzada, por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del vuelco, una persona debió ser trasladada para control médico, mientras se realizaban las tareas de asistencia y seguridad en el sector.