Un hombre murió electrocutado mientras manipulaba una conexión eléctrica en la ciudad de Córdoba. El trágico hecho se registró en el barrio Alto Hermoso y se mantiene en reserva la identidad de la víctima.

Según pudo conocerse, sufrió una descarga fulminante en un domicilio ubicado sobre la calle Molino Viejo al 8000.

Efectivos policiales y personal de un servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron el deceso de un hombre mayor de edad, quien habría estado manipulando la bajada de corriente de un pilar.

Por estas horas, las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el triste episodio.