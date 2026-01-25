Un taxi chocó y volcó en el centro de Carlos Paz

Una mujer perdió el control del taxi que conducía, chocó y volcó en el centro de Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas en la intersección de Pellegrini y Avenida Uruguay.

La conductora tiene 32 años e iba a bordo de un automóvil Chevrolet Prisma (taxi) que, por causas a establecer, colisionó contra una Renault Stepway (conducida por un hombre de 69 años de edad).

Ambos fueron asistidos por el servicio de emergencias, siendo la mujer derivada al Hospital Sayago con diagnóstico traumatismos varios. Se procede al secuestro de los rodados y tomó intervención el magistrado interviniente.