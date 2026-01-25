Una motociclista herida tras un accidente en barrio La Cuesta

Un auto y una moto protagonizaron este domingo un accidente en el barrio La Cuesta de Villa Carlos Paz. Una mujer resultó lesionada producto de la colisión registrada en la esquina de las calles Roque Sáenz Peña y República Argentina.

Por causas a establecer, se produjo la colisión entre un automóvil Ford Ka, conducido por un hombre de 78 años, y una motocicleta Corven Energy 110, en la que se trasladaba una mujer de 24 años.

La motociclista sufrió traumatismo de cráneo y fue trasladada por el servicio de emergencias al Hospital Sayago para una mejor asistencia. Se procedió al secuestro de los rodados y se dio intervención a la Fiscalía de Turno.