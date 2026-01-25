Video: Un auto volcó en plena Duarte Quirós y quedó dado vuelta

El accidente ocurrió esta tarde en avenida Duarte Quirós y Juan Piñero, en barrio Tranviarios, cuando un vehículo perdió estabilidad y terminó volcado sobre la calzada, generando un fuerte impacto visual y alarma entre quienes circulaban por el sector.

uD83DuDE97 Vuelco en Duarte Quirós

Un auto perdió el control y terminó dado vuelta en el cruce con Juan Piñero, barrio Tranviarios. El hecho quedó registrado por cámaras de la zona. pic.twitter.com/MvSR3bBOgU — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 25, 2026

Según se informó, el conductor perdió el control del rodado por causas que aún se analizan, lo que derivó en el vuelco del automóvil, que quedó completamente dado vuelta en el cruce. Personal de emergencias llegó al lugar y asistió al hombre, quien presentaba traumatismos.

El episodio fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, material que será incorporado para determinar la mecánica del accidente. La circulación se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las tareas de asistencia y retiro del vehículo.