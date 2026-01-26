Amenazó a un adolescente y terminó detenido en Villa Cura Brochero

Esta tarde, un hombre de 24 años fue detenido en Villa Cura Brochero luego de amenazar a un adolescente de 15 años en la zona de la costanera.

El hecho se conoció a partir de un llamado al servicio de emergencias, que alertó sobre una situación de tensión en el sector. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a ambas personas y, durante la intervención, el hombre mayor lanzó amenazas contra el menor.

Ante esta situación, los uniformados redujeron al joven y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía actuante por el delito de amenazas.