Amenazó a un adolescente y terminó detenido en Villa Cura Brochero

Costanera
Amenazó a un adolescente y terminó detenido en Villa Cura BrocheroEl episodio ocurrió esta tarde en la zona de la costanera, donde intervino la Policía tras un llamado de emergencia.
Esta tarde, un hombre de 24 años fue detenido en Villa Cura Brochero luego de amenazar a un adolescente de 15 años en la zona de la costanera.
El hecho se conoció a partir de un llamado al servicio de emergencias, que alertó sobre una situación de tensión en el sector. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a ambas personas y, durante la intervención, el hombre mayor lanzó amenazas contra el menor.
Ante esta situación, los uniformados redujeron al joven y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía actuante por el delito de amenazas.