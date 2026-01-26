Así conducía la mujer que fue inhabilitada en las Altas Cumbres

Un video registrado por otro conductor y difundido en redes sociales dejó al descubierto una conducción temeraria sobre el Camino de las Altas Cumbres. En las imágenes se observa a una mujer al volante de una Renault Koleos blanca realizando adelantamientos prohibidos, incluso en curvas cerradas y tramos con doble línea amarilla, poniendo en riesgo a otros vehículos que circulaban por la zona.

Así manejaba en las Altas Cumbres la conductora que fue inhabilitada.

El video muestra adelantamientos prohibidos en curvas y doble línea amarilla sobre el Camino de las Altas Cumbres. pic.twitter.com/cxq3t8Gdrn — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 26, 2026

El hecho ocurrió el domingo 11 de enero, sobre la Ruta 34, entre los kilómetros 77 y 87, en proximidades del sector conocido como El Cóndor. La secuencia generó una fuerte repercusión pública y derivó en la intervención de las autoridades de tránsito.

Tras analizar el material, se dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir de la titular del vehículo, una mujer de 78 años, oriunda de la provincia de San Luis. Además, se presentó una denuncia penal contravencional por conducción peligrosa. De acuerdo a la información oficial, la conductora registraba seis multas previas en Córdoba, cinco de ellas catalogadas como muy graves por exceso de velocidad.

La medida fue comunicada a las autoridades viales de San Luis, que extendieron la inhabilitación en su jurisdicción, y también al registro nacional, para que tenga vigencia en todo el país. El caso se suma a otros episodios recientes en los que videos virales permitieron identificar maniobras de alto riesgo en rutas cordobesas.

El video que acompaña esta publicación muestra con claridad las maniobras realizadas y permite dimensionar el peligro generado en uno de los caminos turísticos más transitados de la provincia.