Atacaron a los policías y lanzaron una granada contra un patrullero

Vecinos del barrio Villa La Lonja, de la ciudad de Córdoba, atacaron a los policías que intentaban detener a dos delincuentes y arrojaron una granada contra un patrullero. Se tuvieron que utilizar armas menos letales para disuadir la agresión y se estableció un cordón preventivo para lograr el traslado de dos sospechosos: un hombre mayor de edad y un adolescente de 15 años.

Todo ocurrió el domingo pasado en inmediaciones de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna y trascendió que uno de los uniformados sufrió lesiones leves en una mano y en la pierna derecha.

El grave episodio se produjo en medio de un operativo por robos ocurridos en la zona.

El personal de la Brigada de Explosivos constató que los atacantes arrojaron una granada FMK-2 y se dispuso su traslado hacia el Tiro Federal Córdoba para su tratamiento.