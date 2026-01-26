Atraparon a un ladrón que entró a una casa en Cuesta Blanca

Un hombre de 44 años fue detenido anoche tras haber irrumpido en una vivienda de Cuesta Blanca. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de la calle Valle de Punilla y la Ruta 14 y cuando fue descubierto por el dueño, salió corriendo.

El episodio se produjo minutos antes de las 23 horas y a partir de las descripciones aportadas, se realizó un operativo cerrojo y se procedió a la aprehensión del sospechoso.

Según pudo conocerse, sería oriundo de la ciudad de Córdoba y se presume que tenía intenciones de robar.

Se dispuso su traslado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.