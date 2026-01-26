Brutal: Le abrieron la cabeza de un ladrillazo, ocurrió en Capilla del Monte

La justicia investiga el brutal ataque que sufrió un hombre en el norte del Valle de Punilla. El domingo pasado, en horas de la madrugada, fue encontrado tirado en la vía pública y trascendió que habría recibido un ladrillazo en la cabeza durante una juntada de amigos.

La víctima fue internada en el Hospital de Capilla del Monte y se detuvo a dos sospechosos.

La causa recayó en la Fiscalía de Cosquín, se dispuso el secreto de sumario y se están recolectando testimonios de varios testigos.

Por el momento, se desconocen cuáles fueron las causas que originaron la brutal agresión y trascendió que el herido se encuentra con pronóstico reservado y presenta una herida cortante en el cuero cabelludo.

En las inmediaciones del lugar donde hallaron al hombre, se secuestró un ladrillo con manchas de sangre.