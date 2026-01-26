Cayeron dos hombres y secuestraron una camioneta por un robo en El Arañado

En la mañana de este lunes, dos hombres fueron detenidos y una camioneta secuestrada en el marco de la investigación de un robo ocurrido el pasado 22 de enero en la localidad de El Arañado, donde resultó damnificado un hombre mayor.

La pesquisa avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, que permitió identificar el vehículo utilizado por quienes serían los autores del robo: una camioneta Ford Ranger. Con ese dato, la Policía inició un seguimiento controlado del rodado.

La camioneta fue frenada sobre la ruta provincial 13, a aproximadamente un kilómetro del ingreso a la ciudad de Las Varillas. En el lugar, los efectivos identificaron a sus ocupantes, dos hombres de 50 y 62 años, quienes quedaron detenidos en el acto.

Además, se secuestró el vehículo, que quedó vinculado a la causa. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Las Varillas y quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.