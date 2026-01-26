Caza ilegal con galgos: cuatro detenidos en zona rural de San Basilio

Uso de jauría ilegal
Caza ilegal con galgos: cuatro detenidos en zona rural de San BasilioEl procedimiento se realizó en zona rural, donde la Patrulla Rural detectó una práctica prohibida con uso de perros.
En un operativo realizado en zona rural de San Basilio, efectivos de la Patrulla Rural intervinieron ante una situación de caza ilegal con jauría, que terminó con cuatro personas detenidas y el rescate de siete perros galgos.
El procedimiento se concretó tras detectar a un grupo que practicaba caza furtiva utilizando perros, una modalidad prohibida por la normativa vigente. Al constatar la situación, los uniformados procedieron a detener a los involucrados y a poner a resguardo a los animales.
Los siete galgos fueron retirados del lugar y quedaron bajo protección, priorizando su cuidado y bienestar, mientras avanzan las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, en tanto se continúa con la investigación del hecho.