Conmoción: Hallaron a un hombre muerto dentro del Club de Pesca

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado esta mañana dentro del Club de Pesca de Villa Carlos Paz. Se trataría de una persona que se hallaba en situación de calle y se busca determinar su edad y su identidad.

El caso ha provocado conmoción en la institución deportiva, se dispuso una consigna policial en el lugar y trascendió que el fallecido sería oriundo de la ciudad de Córdoba.

Por estas horas, el caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa y se ordenaron una serie de pericias para establecer cómo se produjo el fallecimiento. El comisario mayor Hernán Guayanes, titular de la Departamental Punilla expresó a El Diario: «Un llamado de un profesor del Club de Pesca alertó sobre la presencia de un cuerpo en la parte posterior de la cancha de básquet. Es una persona mayor de edad, de aproximadamente 30 años, y las causas de su deceso se están investigando».

Desde la entidad, manifestaron su preocupación porque -en las últimas semanas- personas sin hogar comenzaron a ingresar sin permiso al club desde la zona de la costanera y utilizan las instalaciones para dormir por las noches.