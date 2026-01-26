Cosquín: incautaron marihuana durante un patrullaje en la Ruta 38

Durante patrullajes preventivos realizados en distintos puntos del interior provincial, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante controles en calles y zonas consideradas vulnerables.

Las tareas se desarrollaron en Marcos Juárez, General Roca, Alpa Corral, Achiras, San Marcos Sierras, Cruz del Eje, Villa de Soto, Río Cuarto y Cosquín. En esta última ciudad, los uniformados controlaron un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 38.

Al identificar al conductor, un joven de 23 años, los efectivos incautaron varias dosis de marihuana que llevaba en el rodado. El material quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Desde la FPA señalaron que estos operativos forman parte de las acciones preventivas que se realizan de manera sostenida en distintos puntos de la provincia.