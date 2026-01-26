Creció dos metros el río Mina Clavero y cerraron el Puente Central

Este lunes al mediodía, se desplegó un operativo preventivo en el río Mina Clavero tras registrarse una crecida significativa del caudal, que alcanzó aproximadamente dos metros por encima de su nivel habitual. La situación se ubicó a unos 50 centímetros del nivel de alerta, lo que activó acciones de control y seguimiento.

El operativo se desarrolló en el marco del Protocolo SATC y contó con la participación de DUAR, Policía, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Guardavidas. Como medida preventiva, se realizaron recorridos por costaneras y balnearios, y se dispuso el corte del tránsito vehicular en el Puente Central de Mina Clavero para evitar riesgos.

Tras finalizar las tareas de control inicial, las autoridades mantuvieron el monitoreo de la situación de manera preventiva ante la posibilidad de nuevas variaciones del caudal.