Crimen en Zárate: mató al ex de su novia en una estación de servicio y escapó

Un hecho de extrema violencia conmocionó a la localidad bonaerense de Zárate durante la noche del domingo, cuando un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en medio de una discusión ocurrida en una estación de servicio ubicada en el ingreso a la ciudad. El episodio se produjo ante la presencia de numerosos testigos, entre ellos chicos que regresaban de una actividad recreativa, lo que incrementó el impacto emocional del crimen.

El ataque ocurrió poco antes de las 21, cuando dos hombres comenzaron a discutir en el predio de la estación. Según la información recabada en el lugar, el agresor mantenía un conflicto previo con la víctima, quien era la expareja de su actual novia. La tensión fue en aumento hasta que la situación se tornó irreversible. En medio del altercado, el atacante extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó de lleno en el pecho del hombre agredido.

De acuerdo a lo informado, la víctima tenía entre 35 y 40 años y se encontraba acompañado por su hija menor al momento del ataque, un dato que profundiza la gravedad del episodio. Tras caer herido, fue asistido de inmediato por personas que se encontraban en el lugar, quienes intentaron salvarle la vida practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 20 minutos, hasta la llegada de una ambulancia privada.

Pese al esfuerzo de los testigos y del personal médico, el hombre no logró sobrevivir. Fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, pero murió durante el trayecto, producto de la gravedad de la herida provocada por el disparo. La escena generó un fuerte despliegue policial y sanitario en la zona, mientras familiares y testigos permanecían en estado de shock.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga y, hasta el momento, permanece prófugo. Las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero, mientras la investigación quedó a cargo de la Justicia, que intenta reconstruir con precisión cómo se desencadenaron los hechos y si existían antecedentes de conflicto entre las partes.