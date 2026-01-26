Cuatro detenidos por el caso del joven asesinado en una violenta pelea

Cuatro personas se encuentran detenidas por el caso del joven de 24 años que fue asesinado a golpes durante una violenta pelea en el interior de Córdoba. El hecho ocurrió el pasado viernes 16 de enero en la localidad de General Levalle, estuvo diez días internado en terapia intensiva y falleció este lunes a causa de las graves heridas.

La víctima fue identificada como Maximiliano Galván, quien resultó con un severo traumatismo de cráneo.

El joven era oriundo de Santa Rosa de Calamuchita y se encontraba internado en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

En el caso, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye y se ordenó la detención de cuatro personas. La justicia busca determinar cómo se desató la salvaje agresión que terminó con la vida de Galván.