Dos adolescentes y un hombre intoxicados tras un incendio en Córdoba

Un voraz incendio se desató esta madrugada en una casa de la zona sudeste de Córdoba y hay tres intoxicados. El fuego comenzó en un depósito ubicado en la intersección de Erwin Schroinnger y Víctor Hess y trascendió que fueron trasladados dos adolescentes de 14 y 15 años y un hombre de 32 años.

Los menores fueron llevados al Hospital de Niños, mientras que el mayor fue internado en el Hospital de Urgencias.

Momentos de extrema tensión se vivieron en barrio Ituzaingó y el incendio afectó una superficie aproximada de 24 metros cuadrados, dañando principalmente materiales en desuso.

Los bomberos procedieron a extinguir las llamas y colaboraron con el servicio de emergencias.