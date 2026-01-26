El padre de Bastian dio negativo y los otros imputados tenían alcohol en sangre

La Justicia de Dolores avanzó este lunes en la investigación por el choque ocurrido hace dos semanas en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, donde resultó gravemente herido Bastian Jerez, de 8 años. En ese marco, se realizaron test de alcoholemia y estudios toxicológicos a los tres imputados de la causa, con resultados dispares.

Según informaron fuentes judiciales, Maximiliano Jerez, padre del niño, dio negativo tanto en el test de alcoholemia como en el análisis toxicológico. De esta manera, se confirmó que no había consumido alcohol ni sustancias prohibidas mientras estaba a cargo de su hijo en el UTV que colisionó el pasado 12 de enero con una camioneta Amarok en los médanos de Pinamar.

En declaraciones televisivas, el abogado de la familia, Matías Morla, consideró “extraño que no se haya realizado antes” el test al padre del menor y deslizó que la demora pudo deberse a una “falta de insumos”. No obstante, destacó la precisión del análisis de sangre: “Con una gota se puede determinar todo el espectro de sustancias con exactitud”, explicó.

En contraposición, los otros dos imputados arrojaron resultados positivos. El conductor de la Amarok, el empresario juninense Manuel Molinari, tenía 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque el test toxicológico dio negativo. Por su parte, Naomi Azul Quiróz, quien manejaba la UTV en la que viajaba Bastian al momento del impacto, registró 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los análisis se realizaron en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, con la presencia de peritos oficiales y de parte. Si bien los resultados no modificarán la carátula de la causa, desde la investigación indicaron que podrían ser considerados como agravantes, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero al volante.

Además, la Asesoría Pericial de Dolores inició este lunes al mediodía una serie de pericias mecánicas y accidentológicas sobre los vehículos involucrados —una UTV Can-Am y una Volkswagen Amarok— para determinar la velocidad, la trayectoria y las circunstancias previas al impacto frontal ocurrido en los médanos.