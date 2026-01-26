Iba en una moto robada, chocó contra una casa y perdió la vida

Un hombre perdió la vida tras chocar contra una vivienda mientras escapaba en una moto robada. El trágico hecho se produjo este lunes en horas de la mañana en el barrio Villa Barranca Yaco de la ciudad de Córdoba y se mantiene en reserva la identidad del fallecido.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:30 horas en Pasaje Iglesias y el servicio de emergencias constató el deceso del conductor, quien se movilizaba en una motocicleta Honda Wave.

Momentos antes, el individuo habría sustraído el rodado a otro hombre mayor en el sector, luego de amenazarlo con un arma de fuego. En plena fuga, habría perdido el control y se estrelló contra la fachada de un domicilio.

Se procedió al secuestro de la motocicleta y el arma de fuego, al tiempo que se investiga el suceso.