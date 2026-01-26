La segunda delegación de bomberos cordobeses ya combate incendios en Chubut

La segunda delegación de bomberos voluntarios de Córdoba que viajó a Chubut para colaborar en el combate de los incendios forestales se encuentra actualmente trabajando en la zona del Parque Nacional Los Alerces, en cercanías de Villa Rivadavia y Cholila.

En esta región se desarrolla uno de los focos de mayor envergadura. En Los Alerces, los brigadistas realizan fajas cortafuego para frenar el avance de las llamas, mientras que en Villa Rivadavia y Cholila, con el apoyo de motobombas y otras herramientas, se enfocan en proteger viviendas, que hasta el momento han logrado preservar con éxito.

La delegación cordobesa permanecerá en el lugar durante diez días, en relevo del primer grupo de 60 bomberos voluntarios que colaboró durante la misma cantidad de días en distintos focos ígneos de Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Los Alerces. Este primer contingente estaba compuesto por integrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba.