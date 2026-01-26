Le dieron 57 puñaladas y está grave, salvaje ataque en San Francisco

Fue internado en terapia intensiva
Le dieron 57 puñaladas y está grave, salvaje ataque en San FranciscoSe investiga un intento de homicidio y por el momento, no hay sospechosos detenidos.
Un brutal ataque se produjo este lunes en horas de la tarde en la ciudad de San Francisco, donde un hombre de 51 años fue atacado a cuchillazos y lucha por su vida. El herido se encuentra internado en grave estado en la terapia intensiva del Hospital Iturraspe y trascendió que recibió más de cincuenta puñaladas.
En el hecho, tomó intervención la justicia y se investiga como intento de homicidio.
Diego Novaretto fue ingresado de urgencia al nosocomio local con heridas de arma blanca distribuidas en el pecho, el abdomen y la cabeza y tenía perforado uno de sus pulmones.
De acuerdo a la información que se conoció, la agresión se produjo en un domicilio del barrio Roca, la causa ha sido caratulada como intento de homicidio y quedó a cargo de la fiscal Silvana Quaglia. Hasta el momento, no hay detenidos.