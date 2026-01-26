Murió «Toto» Pereyra, ex dirigente radical y referente social de Carlos Paz

Profundo dolor provocó en la comunidad de Villa Carlos Paz la noticia del fallecimiento de Raúl Alberto «Toto» Pereyra, a los 78 años. Reconocido ex dirigente de la Unión Cívica Radical, fue además un apreciado vecino de la ciudad y constructor de oficio, actividad que ejerció durante gran parte de su vida.

Pereyra fue también padre de destacados jugadores de rugby de Villa Carlos Paz, acompañando de cerca el crecimiento deportivo de sus hijos y manteniendo siempre un fuerte vínculo con la vida social y comunitaria local.

Sus restos fueron velados ayer y hoy a las 9:30 serán trasladados hasta el Crematorio Virgen de la Merced, en la ciudad de Toledo.

Familiares, amigos y allegados despiden a un hombre muy querido, recordado por su compromiso político, su labor como trabajador de la construcción y su permanente acompañamiento a la familia y al deporte local.