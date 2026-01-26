“No está clara la mecánica de la caída”, dijo el jefe policial

El comisario mayor Hernán Guayanes, director de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba, brindó precisiones sobre la caída de una mujer desde un primer piso ocurrida hoy en un edificio de Carlos Paz y remarcó que aún no está definida la mecánica del hecho.

Según explicó el jefe policial, la intervención se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en el patio interno del edificio. “Se dio cuenta de una persona de sexo femenino que aparentemente habría caído o se podría haber arrojado al vacío. No está clara la situación”, indicó.

Guayanes señaló que al llegar al lugar, junto a personal policial, bomberos, escuadrón motorizado y el servicio de emergencias, se constató que la mujer presentaba lesiones importantes. “En el patio interno se encontraba una señora de entre 60 y 62 años, con una herida en el cráneo y también en la cadera”, detalló.

Uno de los puntos centrales que mencionó el director de la Departamental Punilla es que la caída se produjo desde el primer piso y que el edificio no cuenta con balcón, dato que resulta clave para la investigación. “Desde el primer piso. El edificio no tiene balcón, por eso está trabajando la gente de Investigaciones”, explicó.

Respecto al estado de la mujer, Guayanes confirmó que fue trasladada consciente al hospital. “Estaba consciente al momento del traslado, muy dolorida por el propio traumatismo, pero consciente”, afirmó.

Finalmente, el jefe policial indicó que, de acuerdo a la información preliminar, la mujer se encontraba sola en el departamento al momento del hecho. “En principio estaba sola. Luego se hicieron presentes los familiares en el lugar”, agregó.

Las actuaciones fueron elevadas a la Unidad Judicial de Carlos Paz y la fiscalía fue puesta en conocimiento, mientras continúan las tareas para determinar con precisión qué ocurrió.