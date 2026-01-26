Operativos con detenidos en Carlos Paz y otras localidades del interior

En distintos procedimientos desarrollados en el interior de la provincia, personal de la Policía de Córdoba detuvo a cinco personas en el marco de hechos vinculados a robos calificados, situaciones de violencia familiar y hurtos.

Los operativos se llevaron adelante en Villa Carlos Paz, Miramar, Las Varillas y Unquillo, donde los efectivos lograron además el secuestro de un arma de fuego, prendas de vestir relacionadas con una causa judicial y la recuperación de elementos que habían sido sustraídos.

Todo lo incautado, junto con las personas detenidas, quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en cada uno de los hechos investigados.