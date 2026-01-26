Operativos simultáneos dejaron once detenidos y un vehículo recuperado

Durante distintos operativos desarrollados en las últimas horas, la Policía de Córdoba detuvo a once personas en el norte de la provincia, en el marco de intervenciones vinculadas a robos, hurtos, amenazas con arma blanca, violación de domicilio, lesiones graves y abandono de persona.

Las actuaciones se concretaron en Cuesta Blanca, Santa María, Cosquín, Villa Sarmiento, Arroyito, Unquillo, Charbonier y El Arañado, donde los efectivos desplegaron controles y acciones puntuales a partir de denuncias y recorridos preventivos.

En el marco de estos procedimientos, además, se logró recuperar una camioneta, que estaba relacionada con uno de los hechos investigados. Las personas detenidas quedaron alojadas en dependencias policiales, a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en cada caso.

Desde la fuerza indicaron que los operativos forman parte de las tareas habituales de prevención y respuesta ante distintos delitos registrados en la región.