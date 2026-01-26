Punilla: Rescataron a dos adolescentes que se perdieron en la Laguna Negra

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron rescatados esta madrugada luego de haberse extraviado en las sierras de Córdoba. Los encontraron en las inmediaciones de la Laguna Negra de Cuesta Blanca, fueron asistidos por el personal del DUAR y trasladados hacia el dispensario de San Antonio de Arredondo.

Según pudo conocer EL DIARIO, habían ascendido ayer a la tarde, cayó la noche y se desorientaron. Tras haber mantenido una conversación telefónica con los rescatistas, quienes recorrieron una distancia de tres kilómetros, los jóvenes fueron guiados hasta la zona urbana y entregados a sus progenitores.

Alrededor de la una de la mañana, se les hizo una revisación médica y se constató que estaban en buen estado de salud, con un poco de deshidratación producto del esfuerzo físico.