¿Qué pasará con el detenido por el caso de la mujer desaparecida?

En las próximas horas, la justicia cordobesa resolverá la situación de Néstor Maldonado, el hombre que se encuentra imputado y permanece detenido en el penal de Bouwer por la desaparición de Tania Suárez. El abogado defensor Carlos Nayi solicitó la liberación del sospechoso, que prestó declaración el viernes pasado durante cinco horas y aseguró ser inocente.

Según su versión, mantenía una relación desde el 2022 con Tania, quien habría fingido su secuestro y le pidió ayuda.

Nayi reveló que Maldonado se encuentra «en la ruina económica y psicológicamente» por su vínculo con la mujer, quien se ausentó de su hogar el pasado domingo 11 de enero y fue encontrada atada de manos y pies en un descampado de La Cumbre. Se trata del único sospechoso que tiene la causa y está imputado por privación ilegítima de la libertad.

En su declaración, afirmó que Tania Suárez «mintió, fingió haber sido secuestrada y golpeada» y lo «manipuló» para que él la llevara hasta el norte de Punilla. Por las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que viajaron juntos desde la Terminal de Córdoba pero se desconoce qué sucedió durante las 48 horas en las que la mujer cortó toda comunicación con su familiar.