Robo a mano armada en Carlos Paz: una mujer fue detenida con un revólver

Anoche, alrededor de las 20, una mujer de 29 años fue detenida luego de un robo en un comercio ubicado sobre calle Santa Fe, en el barrio José Muñoz de Villa Carlos Paz.

Según la información policial, la mujer habría sustraído dinero en efectivo y tres latas de cerveza del local. Con las descripciones aportadas en el lugar, personal del Comando de Acción Preventiva logró localizarla y detenerla a pocos metros del comercio.

Durante el control, los efectivos encontraron entre sus prendas un revólver calibre 22 corto, marca Jaguar. La mujer, oriunda de Santa Rosa, La Pampa, fue llevada a la alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.