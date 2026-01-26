Secuestran 18 plantas de cannabis durante un patrullaje en barrio de Córdoba

Durante un patrullaje preventivo realizado esta tarde en barrio Betania, personal policial secuestró varias plantas de marihuana que se encontraban en el patio de una vivienda del sector.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a la propietaria del domicilio, quien autorizó el ingreso a la vivienda y entregó de manera voluntaria 18 ejemplares de cannabis sativa que estaban cultivados en el fondo del inmueble.

En el procedimiento colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que tomó intervención para el secuestro de las plantas y la continuidad de las actuaciones correspondientes.