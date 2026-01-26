Un algarrobo cayó sobre un auto y atrapó a un turista en Nono

Un hombre de 78 años, oriundo de la provincia de Mendoza, quedó atrapado dentro de su vehículo luego de que un algarrobo cayera sobre el automóvil en la localidad de Nono, en el valle de Traslasierra. El episodio se registró cerca de las 10 de la mañana en la zona de Paso de las Tropas.

Según se informó, el hecho involucró a un Peugeot 307 que era conducido por el turista mendocino, domiciliado en la ciudad de Rivadavia. Como consecuencia del impacto del árbol, el rodado quedó dañado y el conductor no pudo salir por sus propios medios.

Vecinos del sector acudieron de inmediato y colaboraron para retirar al hombre del interior del vehículo, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia del servicio 107 llegó al lugar y asistió al conductor, quien presentaba escoriaciones producto del incidente.

Tras ser evaluado por el personal médico, se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.