Un camión se incendió por completo cerca de Vicuña Mackenna

Este viernes por la tarde, un camión se incendió por completo sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 651, frente a la estancia Don Alfonso, en jurisdicción de Vicuña Mackenna.

El siniestro fue reportado alrededor de las 13:45, lo que motivó la salida de dos dotaciones de bomberos, integradas por ocho efectivos, que arribaron al lugar con una autobomba y una unidad de abastecimiento. Al llegar, el personal trabajó para sofocar las llamas y luego realizó tareas de enfriamiento, debido a la magnitud del fuego.

Como consecuencia del incendio, el camión resultó destruido en su totalidad. En el sector también prestaron colaboración efectivos policiales locales y de la localidad de General Levalle, quienes ordenaron el tránsito y aseguraron la zona mientras se desarrollaban las tareas.

El operativo finalizó cerca de las 15:21, sin que se informaran personas lesionadas.