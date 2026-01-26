Un policía le disparó accidentalmente a un compañero mientras limpiaba su arma

Un policía estaba limpiando su arma reglamentaria, se le escapó un tiro y le pegó un balazo a su compañero. El hecho ocurrió el sábado pasado en horas de la tarde en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, trascendió que se trató de un accidente y el agente fue trasladado hacia el Hospital Sayago.

Según pudo conocerse en las últimas horas, el episodio se produjo en un departamento ubicado sobre la calle Alfonsina Storni y los vecinos escucharon el disparo y alertaron a la situación a la fuerza de seguridad.

Es importante destacar, que en el lugar, habitan cuatro jóvenes policías que están participando del Operativo Verano.

El caso es investigado por la Fiscalía de Feria (a cargo de la doctora Jorgelina Gómez) y trascendió el herido está fuera de peligro y recibió un disparo en una de sus piernas.