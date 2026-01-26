Un tío, un sobrino y un amigo, todos detenidos por vender drogas

Un allanamiento que llevó adelante la Fuerza Policial Antinarcotráfico permitió el cierre de un «kiosco de drogas» en el barrio Maldonado de Córdoba y la detención de tres hombres mayores de edad. Se logró secuestrar además una importante cantidad de cocaína que estaba lista para la venta y dinero en efectivo.

Tras una investigación que se extendió por tres meses, los uniformados llegaron a la vivienda ubicada en Pasaje Juan Pedro Esnaola S/N, la cual había sido allanada anteriormente en el 2021, donde se simulaba la existencia de un kiosco abierto las 24 horas.

En el lugar, se logró la aprehensión un sujeto, su sobrino y un amigo, quienes contaban con antecedentes por homicidio y por infracción a la Ley de Estupefacientes. Los efectivos incautaron 272 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, un cigarrillo de cannabis sativa, dinero en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la investigación.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.